O réu José Dalvani Nunes Rodrigues, 41 anos, será julgado nesta segunda-feira (13) por dois homicídios duplamente qualificados, que aconteceram no bairro Passo das Pedras, na Capital, em 2017. Conhecido como Minhoca, ele é apontado como um dos líderes de uma facção com berço no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, mas com atuação em outros pontos do Estado.