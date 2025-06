Homem é morto a tiro após briga entre mulheres em Canela 

Um homem, identificado como Pablo Guilherme Ferreira Narcizo, 28 anos, foi morto a tiros na casa dele , no bairro Vila Dante, em Canela, na manhã desta segunda-feira (2). O crime teria sido motivado por desavenças entre famílias , segundo a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, a ocorrência se iniciou com a briga entre um grupo de mulheres, na rua. Após a confusão, as suspeitas foram até a casa de outra envolvida para se vingar das agressões.