Ao menos 10 moradores do RS perderam mais de R$ 1 milhão no golpe da falsa corretora de investimentos

Busca pela confiança da vítima, pressão por depósitos, resultados financeiros exorbitantes e plataformas manipuladas. Esses são elementos comuns identificados pela 8ª Delegacia de Polícia (8ªDP) de Porto Alegre na investigação do golpe das falsas corretoras de investimentos.

Na semana passada, os agentes observaram disparada no número de registros após operação que desarticulou um grupo suspeito de causar um prejuízo de R$ 1,8 milhão a um morador da Capital. Na ofensiva em 22 de maio, dois suspeitos foram detidos em Natal, no Rio Grande do Norte.