Em 26 de janeiro de 2020, o caso de uma família assassinada após uma briga de trânsito, no bairro Lami, gerou revolta em Porto Alegre. Naquele domingo, Rafael Zanetti Silva, 45 anos, Fabiana da Silveira Innocente Silva, 44, e o filho mais velho Gabriel, 20, voltavam para casa depois de um aniversário na zona sul da cidade, mas foram mortos a tiros no caminho. O filho caçula do casal, na época com oito anos, e a namorada de Gabriel assistiram a cena de dentro do veículo.