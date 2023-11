Um jovem de 21 anos foi indiciado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santa Maria pela morte de Ana Vitória dos Santos Doile, 14 anos. A adolescente foi morta com um tiro na madrugada de 24 de agosto, dentro de uma casa na Rua Verde, na Vila Lídia, durante uma "brincadeira" de "roleta russa" com outras amigas, também adolescentes, e o suspeito de ser o autor do tiro.