O mecânico Julio César Kunz, 43 anos, foi preso novamente por violência contra a mulher em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. A detenção ocorreu horas depois de ele ter sido comunicado que não deveria se aproximar da ex-companheira, que obteve medida protetiva, e de ter descumprido a determinação, de acordo com a polícia.