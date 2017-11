A mulher que teve o corpo queimado no último sábado (4), em Caxias do Sul, havia conseguido três dias antes uma medida protetiva contra o ex-companheiro e suspeito do crime. A intimação da decisão, no entanto, não foi entregue porque a Justiça não conseguiu localizar o homem – que também ateou fogo a uma bebê de oito meses, que é sobrinha da vítima.