O governo do Estado fará um leilão de imóveis para arrecadar o recurso que será utilizado na construção do novo presídio de Bento Gonçalves. O projeto inicial do governo era fazer uma permuta dos terrenos do atual presídio, e também da sede e da residência do superintendente do Daer na cidade, em troca da construção do novo presídio pela iniciativa privada. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no entanto, por falta de interessados na permuta, o governo do Estado deverá levar os imóveis a leilão, com estimativa de arrecadar R$ 100 milhões. A previsão da SSP é de que os editais do leilão saiam em 30 dias.