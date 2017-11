Após o final de semana com cinco homicídios, Caxias do Sul chegou a 101 assassinatos em 2017. São cinco feminicídios, quando a mulher é morta pelo fato de ser mulher, e oito latrocínios, que é o roubo com morte. Mesmo com as sete mortes registradas apenas no início de novembro, o número total de crimes é 23% menor que o registrado no mesmo período do ano passado.