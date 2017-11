Até o terceiro trimestre deste ano, Canoas, na Região Metropolitana, não registrou latrocínios (roubo com morte), conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgados nesta quarta-feira (1º). Com população de 324 mil habitantes, o quarto mais populoso município do Estado tinha, no mesmo período de 2016, três latrocínios.

Em Santa Maria, na Região Central, a queda foi de 20%, ao passar de cinco, para quatro casos. Pelotas, no sul do Estado, passou de sete, em 2016, para seis latrocínios neste ano, fechando a lista dos cinco maiores municípios do Interior que conseguiram reduzir a incidência deste tipo de crime.

Gravataí, na Região Metropolitana, teve seis latrocínios, um a mais do que no mesmo período de 2016. Com essa elevação, de 20%, o município marcado por um atentado no mês passado torna-se o único entre os cinco maiores do interior a ver aumentar este tipo de crime.

Caxias do Sul, na Serra, conseguiu diminuir os homicídios, mas manteve, neste ano, a mesma quantidade de latrocínios de 2016: cinco.

Números nos cinco maiores municípios do Interior