Um possível assalto a um sítio terminou com duas pessoas mortas na Rua Antônio Cardoso da Silva, no Distrito de Águas Claras, em Viamão, na Região Metropolitana, na noite de quinta-feira (19).

Conforme a Polícia Civil, uma quadrilha armada invadiu a propriedade pouco antes das 21h. Uma das vítimas decidiu reagir e trocou tiros com os criminosos. Um dos suspeitos, ainda não identificado, acabou sendo baleado e morreu. No entanto, os comparsas dele atiraram contra o irmão do proprietário do sítio, identificado como Nolberto Leal Vieira, 39 anos, que morreu após receber atendimento.