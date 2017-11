YouTube / Reprodução

Atire a primeira pedra quem nunca sentiu um estranho prazer em espremer cravos e espinhas em si ou em outros. Meio sem querer, uma dermatologista americana descobriu que as pessoas também gostavam de assistir a essas protuberâncias sendo extraídas da pele alheia — especialmente se elas tiverem dimensões épicas. Assim, Sandra Lee tornou-se a famosa "Dr. Pimple Popper" (em português, algo como "doutora espremedora de espinhas"), conquistando mais de 1 milhão de seguidores em cerca de um ano, ao publicar vídeos dos procedimentos que fazia no consultório em seu canal do YouTube.

Espinhas, porém, é o que menos se vê por lá. O que as pessoas realmente curtem assistir são os grandes cistos e lipomas que precisam até de bisturi para serem extraídos totalmente do corpo dos pacientes, sejam em costas, braços ou rosto. Quanto maiores, mais prazeroso é para o espectador chegar ao clímax, quando a substância amarelada é finalmente expelida em uma torrente.

Nascida em Upland, na Califórnia, Sandra formou-se na Escola de Medicina da Hahnemann University, na Filadélfia, e voltou à costa oeste dos Estados Unidos para assumir o consultório do pai com o marido, os dois também dermatologistas. Em meio aos compromissos de sua concorrida agenda, a americana tirou um tempo para responder, por e-mail, a algumas perguntas enviadas por GaúchaZH. Confira a seguir.

De onde veio a ideia de postar esses vídeos no YouTube?

Comecei minha conta no Instagram dois anos atrás, e postei meu primeiro vídeo há pouco mais de um ano. No ano passado, fui de menos de mil seguidores para os mais de 1 milhão agora! Meu canal do YouTube, comecei cerca de cinco anos atrás, principalmente como um espaço para postar as minhas aparições na TV. Sou uma convidada regular no The Doctors TV Show e frequentemente gravo passagens para (o canal) Fox 11LA, além de ter participado de Home & Family, The Queen Latifah Show e The Real (todos programas americanos). Tinha 5 mil seguidores um ano atrás. Agora, estou com mais de 1 milhão, e os vídeos do canal registram entre 3 e 4 milhões de views por dia!

Por que você acha que as pessoas gostam tanto de assistir?

Creio que há algumas boas razões para isso ter se tornado tão popular. Em geral, acredito que, simplesmente, faz as pessoas felizes! Ouço falar que muitas pessoas assistem aos meus vídeos quando estão ansiosas ou tentando dormir, porque eles as relaxam ou acalmam seus nervos. Pessoas com dermatilomania (distúrbio também conhecido como escoriação compulsiva ou skin picking — leia mais abaixo) contam que passaram a mexer muito menos na pele depois de começarem a me seguir. Também ouço que meus vídeos são "nojentos mas estranhamente prazerosos". Eles são meio hipnóticos e capturam sua atenção, são viciantes, relaxantes, gratificantes. Fazem as pessoas se sentirem bem, limpas e saciadas.

É fácil conseguir permissão para gravar as consultas?

99% deles dizem "sim" antes mesmo de eu chegar à pergunta "Você se importa se eu gravar esse procedimento para meu canal do YouTube?". Tento sempre mantê-los o mais anônimos possível, escondendo partes do rosto e do corpo e retirando qualquer informação pessoal que tenha sido falada. Na verdade, as pessoas aceitam facilmente porque, em troca da gravação, faço o procedimento de graça ou com um ótimo desconto. Muitos dos pacientes ficam felizes por eu estar fazendo o procedimento que eles não conseguiriam em outro lugar, porque não é coberto pelo plano de saúde.

Muitas pessoas adoram espremer suas espinhas e cravos (ou as dos filhos ou cônjuges), mas os médicos dizem que não é uma boa ideia. Por quê?

Você realmente não deveria espremer nada no seu rosto, a não ser que tenha uma "cabeça" branca ou amarela. Se a espinha tem uma cabeça, a partir deste ponto é OK extraí-la, porque a protuberância é bem superficial. Ainda assim, a área tem de ser esterilizada, e você precisa garantir que a ferramenta utilizada está limpa. Lave seu rosto antes com água quente para abrir os poros. A espinha deve sair facilmente se estiver pronta, mas, se não estiver saindo, é definitivamente a hora de desistir, porque forçar e continuamente apertá-la vai apenas irritar sua pele e, certamente, aumentar a chance de formar uma cicatriz. Procure um dermatologista ou um profissional especializado para extrair estas. Em resumo, "know when to pop and know when to stop!" (em português, "saiba quando espremer e saiba quando parar").

O que Sandra Lee mostra em seus vídeos

Cravo

A pontinha escura que vemos na nossa pele. O poro é a abertura da pele que está associada à saída de um pelo, junto com uma pequena glândula produtora de sebo. Quando essa glândula inflama e entope, a produção de sebo fica alterada e as bactérias, presentes no local, modificam este sebo, tornando-o escurecido. Se espremermos, temos a saída da gordura oxidada pelas bactérias, que fica endurecida.

Cisto

Qualquer lesão que tem um conteúdo líquido ou pastoso em seu interior. A maioria ocorre porque existe queratina, proteína que impermeabiliza a pele. Pode ocasionar uma inflamação, porque o organismo interpreta a queratina como "corpo estranho".

Lipoma

Um tumor benigno. É caracterizado por um crescimento de gordura, endurecido, fora do local. Pode-se considerar que seja um nódulo de gordura, com vasos sanguíneos próprios, o que faz com que essas lesões possam ser ligeiramente dolorosas ou mais sensíveis.

Abscesso

Uma coleção grande de pus. Quando temos uma infecção importante, pode haver formação de coleções de pus, os abscessos. Em geral, são dolorosos e podem surgir em qualquer parte do corpo.

Esteatocistoma

Termo médico que se refere a cistos ou tumores sebáceos verdadeiros, formados por glândulas sebáceas aumentadas de tamanho, volume e quantidade. Pode ser um quadro familiar e é muito raro.

Mília

Um micro cisto fechado, localizado na região da face, em geral em volta dos olhos. É bem comum. Pode ser confundido com cravos e espinhas, mas pode-se observar que não têm o conteúdo de sebo endurecido visto nos cravos. São lesões duras e com queratina no seu interior.

O que é a dermatilomania

A dermatilomania ou skin picking (mania de cutucar a pele) é um transtorno que pode ser classificado no espectro das doenças compulsivas. É caracterizado pela dificuldade de resistir ao impulso de causar ou agravar lesões da própria pele. Quem tem esse tipo de problema costuma arranhar, furar, cutucar, arrancar, coçar ou escoriar a pele, provocando o aparecimento de feridas em áreas previamenre alteradas ou não. O resultado disso é o surgimento de cicatrizes escuras, feridas e marcas na pele. Pode ser algo isolado, que piora com a ansiedade, ou pode estar associado a doenças psiquiátricas como depressão, transtorno de personalidade, autismo, psicose, demência, transtorno obsessivo-compulsivo, entre outras.