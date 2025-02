Fila do SUS no RS reduziu de mais de 470 mil para 412 mil pedidos, diz secretária de Saúde do Estado

Secretária Arita Bergmann esteve ao vivo no estúdio da Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (14). YouTube GZH / Reprodução

A fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul reduziu para 412 mil pedidos. O dado foi informado pela secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira (14).

Em matéria publicada na terça-feira (11) por Zero Hora, o número de pedidos de consulta era de 473.785 mil em dezembro, conforme dados fornecido ao Grupo de Investigação da RBS (GDI) via Lei de Acesso à Informação.

De acordo com Arita, a diminuição da fila foi possível graças a um trabalho em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que auxiliou a avaliar os casos:

— Fizemos um trabalho junto ao tele saúde da UFRGS para saber se essas 470 mil pessoas que foram colocadas na fila pelos municípios, de fato estavam na fila certa, com o diagnóstico certo e se elas tinham ou não que estar nas filas — afirmou.

A oftalmologia, de acordo com dados fornecidos ao GDI, é a especialidade mais demandada. Sobre isso, a secretária disse que o Estado já toma iniciativas para diminuir esse número.

— Nós criamos, através do Programa Assistir, os ambulatórios de especialidades. São mais de 374 (ambulatórios), e 40 de oftalmologia, que geram 230 mil consultas — afirma Arita.

Ela citou ainda a adesão do governo do Estado ao programa do governo federal, o Mais Acesso a Especialistas, que de acordo com Arita, ofertou 82 mil novos acessos em oftalmologia.

Programa Ser Mulher

A secretária anunciou que será ampliado, neste ano, o programa Ser Mulher, com seis centros de especialidade de referência no cuidado da saúde das mulheres:

— Para cada região de saúde nós teremos um centro que vai cuidar da endometriose, da menopausa, climatério, prevenção do câncer de mama e do útero, planejamento familiar. Com isso, se pretende ter 4 mil consultas por mês à disposição das mulheres que forem referenciadas da atenção primária.

Fila para cirurgia bariátrica

Outra questão que preocupa, segundo a titular da Saúde, é referente à espera por cirurgias bariátricas:

— Estamos criando, já determinado pelo governador Eduardo Leite, o serviço especializado do sobrepeso e obesidade. Vamos oferecer 8.640 consultas por mês para que as pessoas tenham o cuidado e ao mesmo tempo possam definir através de um acompanhamento se realmente precisam ou não ir pra uma cirurgia bariátrica, que é sempre tão agressiva — completou Arita.