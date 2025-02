De olho na balança: aumento de casos de obesidade infantil no Brasil acende alerta para as famílias

A obesidade já é considerada uma epidemia mundial , afetando mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, 24,3% dos adultos são obesos , segundo dados de 2023 do Ministério da Saúde. A edição do ano passado do Atlas Mundial da Obesidade, documento publicado pela Federação Mundial da Obesidade, trouxe dados alarmantes também para os pequenos brasileiros.

Para a endocrinologista e médica cooperada da Unimed Porto Alegre Mirian Pecis, o sedentarismo e o uso abusivo da televisão, do telefone e do computador também são fatores que contribuem para o aumento do número de casos de obesidade infantil no país. Com as brincadeiras ao ar livre se tornando cada vez menos frequentes, as crianças passam mais tempo em atividades que exigem quase nenhuma movimentação corporal, reduzindo o gasto calórico e trazendo o risco de doenças graves.