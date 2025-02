“Não são nem chamados de alimentos": por que diminuir o consumo de ultraprocessados por crianças

O Conselho Federal de Nutrição (CFN) considera a medida um avanço significativo. Ana Luiza Sander Scarparo, nutricionista conselheira do CFN e representante do Rio Grande do Sul no órgão, esclarece que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), onde haverá a redução, é voltado para escolas públicas e exige que elas tenham um nutricionista vinculado ao conselho, que se responsabiliza pelo que é oferecido às crianças. Nas particulares dependerá da instituição. Mas o RS conta com legislação própria sobre o tema.