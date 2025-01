Exercícios físicos durante o calor trazem riscos à saúde; saiba quais são os sinais de alerta e como se prevenir

Evite exercícios em períodos mais quentes do dia, geralmente entre as 10h e 16h. Camila Hermes / Agencia RBS

Exercitar-se no verão é prazeroso, mas o calor exige atenção redobrada para garantir segurança e saúde durante a prática de atividades físicas. Dados do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM) apontam que praticar exercícios com temperaturas entre 23ºC e 28ºC representa risco para indivíduos com obesidade ou baixo condicionamento físico, por exemplo. Já em índices de temperatura ainda mais elevados, o risco é considerado alto.

Ricardo Stein, médico cooperado da Unimed Porto Alegre, cardiologista e professor associado da Clínica Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), informa que o calor pode aumentar a perda de líquidos e eletrólitos (minerais que circulam no organismo). Portanto, é fundamental beber água antes, durante e depois do exercício para evitar desidratação. Se for de longa duração, pode-se ingerir bebidas isotônicas para repor os eletrólitos, diz.

Conforme reforça o médico cooperado da Unimed Porto Alegre, em temperaturas mais altas o corpo tende a trabalhar mais para manter a temperatura interna estável. Logo, é preciso diminuir a intensidade do exercício e fazer pausas regulares para descansar e se hidratar:

— Evite refeições pesadas antes do exercício, mas garanta que você tenha energia suficiente para se exercitar, comendo algo leve e saudável, como frutas, iogurtes ou barras de cereais.

Stein ressalta para se evitar exercícios em períodos mais quentes do dia, geralmente entre as 10h e as 16h. A recomendação é priorizar início da manhã ou final da tarde, inclusive noite, quando a temperatura é mais amena.

Outra dica é cuidar o que vestir e, para isto, é indicado usar roupas leves, de cores claras e fabricadas com tecidos que permitam a transpiração e ajudem a manter o corpo fresco. As roupas escuras devem ser evitadas, pois retêm mais calor.

— Não descuide do aquecimento e do alongamento. O calor pode aumentar a flexibilidade, mas também o risco de lesões se os músculos não forem preparados adequadamente — sugere. Outra recomendação é optar por ambientes com sombra, como parques ou academias com ventilação adequada. O importante é evitar ambientes fechados e sem circulação de ar.

É fundamental beber água antes, durante e depois do exercício para evitar desidratação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Protetor específico

Em relação à pele, a médica cooperada da Unimed Porto Alegre, Ana Lenise Favaretto, dermatologista e sócia da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB), aponta como sempre essencial o uso do protetor solar. Ela recomenda produtos específicos para esporte, com essa indicação na embalagem. Estes tipos de filtros possuem maior fixação, boa espalhabilidade e absorção, além de serem mais resistentes à água e ao suor, com proteção prolongada.

Use roupas com proteção ultravioleta e também utilize protetor solar para o esporte ANA LENISE FAVARETTO Dermatologista

Quanto aos cuidados específicos para peles sensíveis ou já danificadas pelo sol, é preciso reforçar a proteção, principalmente no local onde houve a lesão. Pessoas que já tiveram algum dano ou câncer de pele (melanoma ou não melanoma) ou têm ceratoses actínicas (lesões pré-cancerosas) devem ter cuidado redobrado.

— Use roupas com proteção ultravioleta e também utilize o protetor solar para esporte — indica a médica.

Outro ponto fundamental para a prática de exercícios, seja qual for a temperatura ou época do ano, é a saúde do coração. No verão, existe um agravante de que o excesso de calor pode proporcionar diversos problemas, como alteração na pressão arterial, desidratação, doenças de pele e até problemas cardíacos, além de insolação.

De acordo com Stein, o corpo não consegue regular sua temperatura interna devido à exposição prolongada ao calor intenso. Isso pode levar a um aumento significativo na temperatura corporal, resultando em sintomas como febre alta, confusão mental, perda de consciência, náusea e até falência de órgãos em casos graves:

— A insolação é uma emergência médica e requer atenção imediata.

Além disso, o calor excessivo pode dilatar os vasos sanguíneos, ocasionando em uma queda na pressão arterial (hipotensão), podendo causar tontura, fraqueza ou desmaios. Já em pessoas com problemas cardíacos ou circulatórios, o quadro pode se agravar. Vale também ficar atento à desidratação, que apresenta sintomas como boca seca, tontura, câimbras, fadiga, e, em casos graves, até a falência renal.

— É importante tomar medidas preventivas para minimizar os efeitos do calor, como se manter hidratado, evitar exercícios em horários de pico de calor, usar roupas leves e protetor solar — diz Stein.

Já o médico cardiologista Cidio Halperin, cooperado da Unimed Porto Alegre, salienta que a prática de exercícios físicos provoca um aumento do trabalho do coração, porque, além das funções normais, de nutrir os órgãos, a musculatura necessita de energia, que é propiciada pelo sangue.

— Para que os órgãos e os músculos recebam mais sangue, ele tem que bater mais rápido — esclarece.

No entanto, Halperin comenta que é muito importante que a pessoa, principalmente acima de 35 anos, faça uma avaliação preventiva, visando evitar não só problemas cardiovasculares mas até mesmo de locomoção.

Sinais para ficar em alerta

Procure ajuda médica caso tenha dificuldades como as citadas abaixo durante o exercício:

Falta de ar

Palpitações

Sentir o coração bater muito depressa ou de maneira irregular

Dor no peito ou nos braços, de início durante ou após a realização de atividade física

Sensação de pré-desmaio ou desmaio

Agravamento de outros sintomas que já existiam, em caso de pessoas com comorbidades

Fonte: Cidio Halperin, médico cardiologista