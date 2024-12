Zero Hora Talks vai debater os desafios e caminhos para a saúde do RS até 2035

A partir da esquerda: Gabriel Dalla Costa, Brasil Silva Neto, Eduardo Trindade e Julio Flávio Dornelles de Matos. Hcor/Hospital de Clínicas de POA/André Ávila/Natalia Pegorer / Agência RBS/Divulgação

O futuro da saúde no Rio Grande do Sul exige planejamento e inovação. Para discutir os principais desafios e caminhos até 2035, o próximo Zero Hora Talks terá como tema Desafios e Caminhos para a Saúde do RS até 2035.

O evento, o terceiro realizado em parceria com o Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers), será um espaço para reflexões sobre as metas e estratégias para aprimorar a saúde no Estado.

O público poderá acompanhar a conversa pelo YouTube de GZH ou no evento presencial. A edição contará com a mediação de Rosane de Oliveira, comunicadora do Grupo RBS, e convidados que são referência na área.

Conheça os convidados

Brasil Silva Neto — Diretor-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É professor do Departamento de Cirurgia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas da Faculdade de Medicina (Famed)/(UFRGS).

Diretor-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É professor do Departamento de Cirurgia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas da Faculdade de Medicina (Famed)/(UFRGS). Eduardo Trindade — Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers). Médico, cirurgião-geral e do aparelho digestivo. Doutor em Medicina.

Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers). Médico, cirurgião-geral e do aparelho digestivo. Doutor em Medicina. Gabriel Dalla Costa — Superintendente e diretor técnico do Hcor, em São Paulo. Médico clínico, com residência em Medicina Interna pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Gestor em Saúde há mais de 10 anos, tendo ocupado posições de liderança em diversas instituições.

Superintendente e diretor técnico do Hcor, em São Paulo. Médico clínico, com residência em Medicina Interna pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Gestor em Saúde há mais de 10 anos, tendo ocupado posições de liderança em diversas instituições. Julio Flávio Dornelles de Matos — Diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre. É advogado, especialista em gestão empresarial. Além disso, integra o Conselho Consultivo da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB).

