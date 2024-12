Observatórios registram mais de 1,5 mil raios no céu no RS; veja vídeo

Observatórios espaciais localizados no Rio Grande do Sul registraram raios ao longo das tempestades que atingiram o Estado entre a noite de domingo (1º) e a madrugada desta segunda-feira (2) . Foram mais de 1,5 mil descargas elétricas observadas.

O observatório Bate-Papo Astronômico , localizado em Santa Maria, na região central do estado, contabilizou 1.170 descargas elétricas . Já o observatório Heller & Jung , de Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, detectou 354 raios .

Além das descargas elétricas, houve o registro de rajadas de vento de até 55 km/h na região central do RS e de até 100,8 km/h na Região Metropolitana .

Alerta para tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para "perigo de tempestade" em municípios das regiões norte, nordeste e serra do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (2). Válido até as 15h, o comunicado, de classificação laranja, indica possibilidade de ventania, chuva intensa e alagamentos.