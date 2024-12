Semana 13 da NFL teve a definição dos primeiros campeões de divisão da temporada; confira os destaques

Na sexta-feira (29), ocorreu a partida da Black Friday e a expectativa era de um passeio do Kansas City Chiefs contra o Las Vegas Raiders. No entanto, o que se viu foi equilíbrio e um jogo decidido nos últimos segundos por conta de uma lambança nos Raiders. Placar final de 19 a 17 e o título da AFC Oeste garantido para os Chiefs . O resultado tirou qualquer chance de playoffs de Las Vegas.

Com a chegada de dezembro veremos cada vez mais partidas na neve. No domingo (1º), Buffalo estava abaixo de zero e o gramado do Highmark Stadium estava coberto de neve para receber o Sunday Night Football. Os Bills não tomaram conhecimento dos 49ers, venceram por 35 a 10 e garantiram o título da AFC Leste.