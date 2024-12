Confira as novas regras para cancelamento de planos de saúde por inadimplência

Novos prazos se referem a contratos firmados a partir do dia 1º de dezembro.

As novas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para cancelamento de planos de saúde por inadimplência estão em vigor. Elas atingem todos os contratos de planos de saúde firmados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656 que são pagos diretamente pelos beneficiários.

Inicialmente, a agência havia informado que as alterações seriam válidas somente para contratos firmados a partir do último domingo (1º). Uma nota divulgada nesta semana, no entanto, esclareceu pontos das novas normas.