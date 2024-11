Dados de 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que os homens brasileiros vivem, em média, sete anos a menos do que as mulheres, apresentando uma expectativa de vida de 72 anos. Entre as causas de morte prematura, estão as doenças cardiovasculares, que poderiam ser identificadas por meio de um exame de eletrocardiograma.