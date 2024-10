Pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) podem solicitar a carteira de identificação Ciptea a partir desta segunda-feira (14), pelas unidades da rede Tudo Fácil, no Estado. O documento serve para garantir pronto-atendimento e prioridade no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.