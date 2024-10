Quantos traumatismos são precisos para desenvolver encefalopatia traumática crônica? Que tipo de trauma oferece mais risco? Qual o tempo de repouso indicado para reduzir as chances da doença? Essas são algumas das perguntas ainda não respondidas sobre a condição incurável que provocou a morte de Maguila, aos 66 anos, na última quinta-feira (24). Por isso, a análise do cérebro do ex-pugilista é considerada muito importante para o avanço dos estudos sobre o tema.