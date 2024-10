Diante dos desafios enfrentados pelo sistema de saúde gaúcho, a próxima edição do Zero Hora Talks debaterá a reconstrução e melhoria das estruturas e equipamentos de saúde do Estado. O evento promovido pelo jornal, em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), será realizado na terça-feira (29), a partir das 14h.