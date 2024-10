O Rio Grande do Sul não registrou casos de contaminação pela XEC, nova variante da covid-19 identificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em setembro. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou à reportagem de Zero Hora que "as últimas análises genômicas realizadas pela Fiocruz" não constataram a presença da nova linhagem nos casos que foram confirmados no Estado.