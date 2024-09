Vinte e sete de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Uma data para reforçar a importância deste ato e rememorar histórias marcantes envolvendo doadores e transplantados. Foi o sofrimento do irmão que fez com que a médica Melissa Barcellos Azevedo doasse um pedaço de seu fígado. Ao salvar o sobrinho Thales, ela não só estancou a dor de Marcel e Isabel, pais do menino, como experimentou uma sensação inédita e inexplicável.