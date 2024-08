Envelhecer é um processo natural e inevitável para todos os seres humanos. No entanto, a forma como ele se desenrola tem sido alvo de debate entre pesquisadores. Um estudo da Stanford Medicine trouxe uma perspectiva inédita: as moléculas e micro-organismos no corpo humano sofrem mudanças drásticas em duas fases principais da vida: aos 40 e aos 60 anos.