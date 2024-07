A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS) intensificou as orientações de cuidados contra a coqueluche. Em nota divulgada nesta terça-feira (16), a pasta informou que o incentivo à vacinação do público alvo, que abrange crianças, gestantes, profissionais e trabalhadores de saúde, busca garantir a não-transmissão da doença.