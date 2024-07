Com a aplicação disponível desde 29 de maio, a vacinação contra a dengue em Porto Alegre está com baixa adesão, atingindo apenas 6,62% de cobertura do público-alvo, que é formado por jovens entre 10 e 14 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram aplicadas 4.832 doses da Qdenga e, pelo censo de 2022, a Capital tem 72.898 jovens na faixa etária recomendada.