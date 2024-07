Desde janeiro, 272 pessoas morreram vítimas da dengue no Rio Grande do Sul. Com isso, 2024 já registra mais de quatro vezes a quantidade de óbitos ocorrida em 2022 (66), até então o ano com recorde de vítimas fatais. Conforme o painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), até esta quarta-feira (10), o RS também contabiliza 142.871 casos confirmados, 84 mil a mais que 2022.