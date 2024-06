Pouco mais de um mês após a chegada das primeiras doses da vacina contra dengue ao RS, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) anunciou, nesta quarta-feira (5), que mais 61 cidades serão contempladas com cerca de 19 mil doses do imunizante, no total. A lista abrange municípios do Vale do Sinos, do Vale do Rio Pardo e do Alto Uruguai.