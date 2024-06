Surtos de coqueluche voltaram a preocupar autoridades da saúde em diversas partes do mundo em 2024, inclusive, no Brasil. A doença é uma infecção respiratória e transmissível causada pela bactéria Bordetella pertussis, que atinge pessoas de todas as idades, mas é mais danosa para crianças, nas quais as complicações podem incluir infecções de ouvido, pneumonia e desidratação no cenário mais grave.