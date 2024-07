Você chega no supermercado e, ao encarar as prateleiras, se depara com avisos retangulares na frente das embalagens dos alimentos. Os destaques nas cores preto e branco parecem gritar: alto em gordura saturada, açúcar adicionado e sódio. Mas, na prática, qual o impacto nas escolhas dos consumidores e na sua saúde?