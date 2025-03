HSVP reforça a importância de prevenir doenças nos rins em blitz da saúde

Instituição realizará atividades de conscientização da Doença Renal Crônica (DRC) até 15 de março. Divulgação

Neste sábado (15), uma blitz da saúde vai orientar sobre a importância da prevenção de doenças renais. A ação acontece na unidade de relacionamento do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), no Passo Fundo Shopping, e no Parque da Gare.

Durante a manhã, as equipes vão esclarecer dúvidas sobre a Doença Renal Crônica (DRC). No local também terá uma demonstração do funcionamento da máquina de hemodiálise, responsável por filtrar o sangue quando os rins do paciente já não desempenham essa função.

Também serão oferecidos testes gratuitos sobre glicose e aferição da pressão arterial, através da Escola de Educação Profissional do HSVP. O atendimento será das 9h às 12h. Das 14h às 17h, a equipe realiza a ação de conscientização no Parque da Gare.

Caracterizada pela perda irreversível das funções renais, a Doença Renal Crônica (DRC) acomete cerca de 10% da população mundial. No Brasil, estima-se que mais de 13 milhões de pessoas tenham a doença.

No HSVP, 236 pacientes estão em hemodiálise e mais de 40 realizam diálise peritoneal no Serviço de Terapia Renal Substitutiva da Instituição. O local é referência para o atendimento de pacientes de mais de 60 municípios da região norte do Estado.

Hipertensão arterial e diabetes Mellitus são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença.

— Na maioria das vezes, a Doença Renal Crônica é assintomática. Alguns sinais costumam surgir somente quando a função renal já está comprometida, ou seja, quando os rins já perderam grande parte de sua capacidade de filtrar o sangue, precisando ser submetido a terapia renal substitutiva — explica o médico nefrologista e responsável técnico pelo Serviço de Terapia Renal Substitutiva do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Péricles Sarturi.