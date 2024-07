Há mais de um século ocorria uma das descobertas mais importantes da medicina: no dia 1º de julho de 1921 os pesquisadores franceses Léon Calmette e Alphonse Guérin anunciaram a neutralização do primeiro bacilo da tuberculose, uma das doenças mais mortais da história. O fato deu origem à BCG, vacina aplicada em recém-nascidos do mundo todo para o desenvolvimento de anticorpos contra a doença.