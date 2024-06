Macas, equipamentos médicos, curativos e remédios destruídos e cobertos de lama. Essa foi a cena observada em centenas de estabelecimentos de saúde do Rio Grande do Sul depois que a água baixou. Desde então, governos municipais, estadual e federal vêm unindo forças com entidades privadas para atuar processo de limpeza, avaliação e reconstrução dos serviços.