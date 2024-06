Mudança na gestão Notícia

Empresa que irá administrar Hospital de Viamão emergencialmente é definida

Entidade já havia assumido gestão do hospital em Tramandaí no mês passado. Em abril, o município da Região Metropolitana adquiriu o imóvel e o terreno do hospital por R$ 24 milhões. Previsão é que processo seja concluído em 30 dias

28/06/2024 - 15h03min Atualizada em 28/06/2024 - 16h00min