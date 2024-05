O ator Tony Ramos precisou ser internado, na quinta-feira (16), para fazer a drenagem de um coágulo, constatando-se depois um hematoma subdural, que ocorre quando o sangue se acumula entre o crânio — mais especificamente na dura-máter, que é uma membrana que envolve todo o cérebro — e a superfície do cérebro (o espaço subdural), de acordo com o National Health Service (NHS), a organização dos serviços públicos de saúde no Reino Unido.