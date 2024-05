Em meio aos milhares de hectolitros de água lamacenta que cobrem o Rio Grande do Sul, uma gota de sangue traz esperança. Uma força-tarefa possibilitou que o exame do teste do pezinho de um bebê nascido em Pelotas na sexta-feira (3) chegasse em tempo hábil a Porto Alegre, único local no Estado em que a análise é realizada. A celeridade no processo em meio ao caos permitirá que Samuel Peter Maia leve uma vida normal.