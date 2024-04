A Secretaria Estadual da Saúde (SES) se reuniu nesta segunda-feira (29), com o Ministério da Saúde para definir o início da vacinação contra a dengue no Rio Grande do Sul. As 126 mil doses do imunizante Qdenga devem chegar ao território gaúcho às 13h desta terça-feira (30) e a expectativa é de que, os municípios da Região 10 - Capital e Vale do Gravataí, comecem a receber o imunizante nesta semana. No entanto, a aplicação só deve iniciar a partir de 6 de maio.