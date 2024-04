Em reunião com o Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira (29), a epidemiologista Tani Ranieri, coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado (Cevs), da Secretaria Estadual da Saúde (SES), questionará quais foram os critérios considerados pelo governo federal para eleger os municípios gaúchos contemplados com a primeira remessa de vacinas contra a dengue. O lote com 126 mil doses da Qdenga está previsto para chegar a Porto Alegre na terça-feira (30).