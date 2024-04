Com o objetivo de aprimorar o diagnóstico de hipertensão, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou nesta sexta-feira (12) as Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório. O documento foi elaborado por 67 especialistas e busca orientar profissionais de saúde e pacientes sobre a forma adequada de realizar a aferição atualmente. A divulgação das recomendações ocorreu durante o 1º Encontro de Departamentos da Cardiologia, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.