Inovação, troca de conhecimento e debates sobre políticas públicas são os focos do 26º Congresso Brasileiro de Mastologia, que ocorre nesta semana em Porto Alegre. O evento começou na quarta-feira (10) e tem programação até sábado (13), no centro de eventos do BarraShoppingSul, na zona sul da Capital. A organização é da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e da regional da entidade no Estado (SBM-RS).