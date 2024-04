Conforme o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira (24), o Rio Grande do Sul atingiu 102 óbitos pela dengue em 2024. Em meio a já considerada como a maior epidemia da doença na série histórica do Estado, o diretor-adjunto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Marcelo Vallandro, salienta que a proximidade com a chegada do inverno não deve diminuir os cuidados contra a dengue.