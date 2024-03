Mergulhar no mundo do videogame pode ser uma atividade prazerosa para crianças e adultos, mas quando essa realidade virtual torna-se mais interessante e até mais "frequentada" do que a vida real, pode ser a hora de ativar um alerta. Dificuldades para dormir, inquietação, menor capacidade de concentração e ansiedade, aliados ao uso cada vez maior dos games, podem ser alguns dos indícios de que há um distúrbio do jogo.