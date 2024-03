A equipe que atua no ambulatório de quimioterapia do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), da Santa Casa de Porto Alegre, foi surpreendida nesta terça-feira (26) com uma homenagem. Após superar dois tratamentos contra câncer, a estudante de Eletroeletrônica Laura Dalpra Chionha realizou o sonho de comemorar o aniversário de 15 anos no hospital. A celebração foi uma forma de demonstrar gratidão a médicos e profissionais de enfermagem que a acompanharam desde 2018.