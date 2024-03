Eloína Gonçalves Born, primeira pessoa a receber uma dose de vacina contra a covid-19 no Rio Grande do Sul, faleceu na manhã desta terça-feira (26), em Porto Alegre, aos 102 anos. Ela recebeu a primeira dose do imunizante no dia 18 de janeiro de 2021, quando tinha 99 anos, em cerimônia realizada no Hospital de Clínicas.