Os planos de saúde coletivos enfrentarão reajustes em 2024, o que afetará 42,1 milhões de pessoas no país. Isso ocorrerá por conta da disparada dos custos médico-hospitalares, aumento do uso de serviços de saúde e a incorporação de tecnologias, dizem representantes do setor. Não há, porém, uma estimativa de quanto será o acréscimo, pois não existe uma norma que limite o aumento anual no caso dos planos coletivos. Ainda assim, a expectativa é de um incremento que afete o bolso do consumidor.