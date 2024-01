O setor superou, pela primeira vez, a marca de 51 milhões de usuários de planos de assistência médica em dezembro do ano passado. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), somente no Rio Grande do Sul, são 2,6 milhões de beneficiários. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram mais de um milhão de usuários gaúchos.