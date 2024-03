A chegada de um recém-nascido em casa é um momento de grande alegria e transformação na vida de uma família. No entanto, essa fase também traz mudanças significativas na rotina familiar. O foco passa a ser o cuidado do bebê, incluindo a atenção às suas necessidades básicas, como alimentação, troca de fraldas e sono. Segundo a educadora e consultora materno-infantil com especialização em educação de sono infantil, Eliana Dias, isso muitas vezes resulta em uma redistribuição das tarefas domésticas e no ajuste das atividades diárias para acomodar o bebê.